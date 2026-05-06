Entrando nel dettaglio, i settori ad alta intensità energetica e fortemente dipendenti dal petrolio - come raffinazione, chimica di base, ceramica, vetro, carta, cemento e materiali da costruzione - sono i più esposti, con costi energetici che superano il 10% del fatturato. Anche trasporti e logistica soffrono un doppio impatto: l’aumento dei costi energetici e le interruzioni delle rotte commerciali. Il turismo, invece, risente della riduzione dei flussi internazionali e dell’incertezza globale. Il peggioramento del contesto macroeconomico riduce inoltre la capacità delle imprese di trasferire a valle l’aumento dei costi, comprimendo ricavi e margini, soprattutto nei settori più esposti all’energia e alla domanda ciclica. Non mancano però ambiti più dinamici. Nello scenario base, tra il 2025 e il 2027 si distinguono i motori non elettrici (+12%) e i sistemi di difesa (+11%), sostenuti dalla domanda industriale e dagli investimenti pubblici; la costruzione di infrastrutture (+7,5%), grazie anche ai fondi del Pnrr; i servizi informatici e software (+7,0%), spinti dalla digitalizzazione; e le specialità farmaceutiche (+6,1%), trainate dall’innovazione.