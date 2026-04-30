Nei centri che ospitano i principali atenei statali con oltre 40mila iscritti, l’incremento medio dei prezzi delle stanze singole ha raggiunto il 41%, superando di circa dieci punti percentuali la crescita registrata dai monolocali nello stesso periodo. A guidare la classifica degli aumenti sono Bari (+59%) e Palermo (+55%), seguite da Padova e Firenze (entrambe a +46%). Poco sotto si colloca Torino (+45%), mentre Roma segna un +40%. Bologna, Napoli e Milano mostrano rialzi compresi tra il 30% e il 40%, con aumenti rispettivamente del 37%, 36% e 31%. Più contenuta, invece, la variazione osservata a Pisa, che si ferma al +16%.

Per approfondire: Mutuo prima casa, l’Isee è fondamentale per accedere alle agevolazioni Consap: cosa sapere