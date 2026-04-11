L’Isee è un indicatore fondamentale per accedere al mutuo Consap. Si tratta di un mutuo con garanzia statale pensato per alcune categorie specifiche (come, ad esempio, giovani under 36 e famiglie numerose) che rispettano determinati limiti Isee. Con questa soluzione, si può ottenere fino al 100% di mutuo con tassi più bassi e condizioni più favorevoli rispetto ai mutui tradizionali. L’importo massimo richiedibile è 250 mila euro e la richiesta può essere effettuata entro il 31 dicembre 2027.