Introduzione

Il mercato immobiliare di pregio in Italia registra cifre in positivo: nel 2025 la domanda è aumentata del 6,3% e i prezzi tra l'1,3 e l'1,9%. Milano si conferma il fulcro dell'immobiliare premium tra le grandi città italiane, raggiungendo perfino i 27.000 euro al metro quadro. I dati sono contenuti nel Market Report Italia 2026 di Engel & Volkers Italia, realizzato con il supporto scientifico di Nomisma.

"L’immobiliare di pregio nel nostro Paese si conferma resiliente e attrattivo", ha commentato Muhannad Al Salhi, ceo di Engel & Völkers Italia. Nonostante un leggero rallentamento della crescita dei prezzi rispetto al biennio precedente, "lo scenario resta positivo, sostenuto da una domanda internazionale che rappresenta mediamente il 35% del totale degli scambi", ha aggiunto.

Netta la divergenza nelle motivazioni d’acquisto tra le diverse aree del Paese: se il Nord è trainato dalla necessità della prima casa, il Sud e le Isole diventano il fulcro degli investimenti e il Centro del lifestyle internazionale. Ecco tutti i dettagli.