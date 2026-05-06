Più articolata e disomogenea è la situazione dei carburanti alternativi. Il GPL servito si conferma la soluzione più economica, ma con una variabilità significativa tra le regioni: si passa da un minimo di 0,784 euro in Campania e 0,790 in Basilicata a valori sensibilmente più alti in Valle d’Aosta (0,907), Liguria (0,895) e Bolzano (0,888) e lo stesso vale anche per la Sardegna (0,882), dove incidono anche i costi logistici e di approvvigionamento. In molte altre regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, i prezzi si collocano invece in una fascia intermedia attorno a 0,82–0,83 euro al litro.