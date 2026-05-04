Il primo provvedimento del governo sul taglio delle accise per contenere il caro carburanti scadeva il primo maggio. Il 30 aprile, così, l’esecutivo ha dato il via libera a un provvedimento per prorogare la misura. “Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre tre settimane”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Poi ha spiegato: “Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C'è una sproporzione importante fra l'aumento del gasolio e l'aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 cent al litro), e lo abbiamo diminuito per la benzina a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante".

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