Introduzione

Arriva oggi un nuovo aumento per il prezzo di sigari e sigarette. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti comunicato che “con decorrenza 6 maggio 2026, varia il prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati”. A essere coinvolti da questo aumento di costi sono alcuni marchi di sigarette e diversi di sigari. Dietro a questa crescita dei prezzi, che già nelle scorse settimane aveva fatto registrare aumenti diffusi, c’è l’effetto dell’ultima Legge di Bilancio che ha spinto verso l’alto le accise sui tabacchi.