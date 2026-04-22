Sarà vietato fumare nelle auto in cui sono presenti bambini, nei parchi giochi, all'esterno delle scuole e negli ospedali, estendendo così le leggi antifumo. Le persone potranno continuare a fumare e a utilizzare le sigarette elettroniche nelle proprie abitazioni ascolta articolo

Chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2009 non potrà mai più acquistare legalmente tabacco nel Regno Unito. Lo prevede un disegno di legge su tabacco e sigarette elettroniche approvato dal Parlamento britannico. Sia la Camera dei Comuni che la Camera dei Lord hanno raggiunto un accordo sulla versione definitiva della legge, definita "storica", che mira a impedire a chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2009 di iniziare a fumare.

Estensione della legge antifumo Una volta ottenuta l'approvazione della Corona, la legge conferirà ai ministri nuovi poteri per regolamentare i prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e della nicotina, compresi gli aromi e le confezioni. Sarà vietato fumare nelle auto in cui sono presenti bambini, nei parchi giochi, all'esterno delle scuole e negli ospedali, estendendo così le leggi antifumo. L'uso delle sigarette elettroniche rimarrebbe consentito al di fuori degli ospedali, nel tentativo di supportare coloro che cercano di smettere. Approfondimento FDA Usa dà nuovo ok a Philip Morris per dispositivi IQOS