Come evidenzia la tabella aggiornata dallo Stato, si registrano rincari generalizzati tra i 20 e i 50 centesimi a pacchetto, sia tra i brand considerati più accessibili che tra quelli di fascia medio-alta. Tra i marchi più costosi troviamo Marlboro: il prezzo delle varianti Blue Line, Gold, Silver Blue e White si attesta sui 6,80 euro a pacchetto. Così come Dunhill Red, Muratti Ambassador e Kent Surround. Seguono poi, tra i 6 e i 6,50 euro a pacchetto, marchi come Camel, Vogue, Merit, West, Pueblo, Peter Stuyvesant ed Esportazione.

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