Nel corso della Giornata nazionale del Made in Italy, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto sottolineare il valore di questo traguardo attraverso un videomessaggio: "Oggi celebriamo la forza delle nostre imprese", ha detto, evidenziando come l’Italia stia attraversando "probabilmente la più difficile congiuntura degli ultimi decenni", ma ricordando anche che "nei momenti più difficili abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi. Lo abbiamo fatto, e possiamo rifarlo".

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