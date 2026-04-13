Tech Made in Italy, boom di fatturato e posti di lavoro

Il tech italiano entra in una fase di maturità, con 9 unicorni, 6 miliardi di fatturato e 24.000 occupati. Gli investimenti crescono e le soluzioni software italiane superano quota 1.000, segnando un ecosistema sempre più competitivo. La Tech Made in Italy presenta l'Italian Tech Landscape 2025, la mappa che valorizza l'innovazione italiana nel mondo ascolta articolo

Il Tech Made in Italy non è più una promessa da realizzare, ma un ecosistema maturo che genera valore, occupazione e attrattività internazionale. L'Italia conta oggi 9 unicorni, startup che hanno superato il miliardo di valutazione, capaci di generare quasi 6 miliardi di euro di fatturato annuo e 24.000 posti di lavoro. Solo nel 2025 se ne sono aggiunti due: un segnale che la capacità italiana di costruire campioni tecnologici non è un episodio isolato, ma una tendenza strutturale.

I dati dell'Italian Tech Landscape Sul fronte degli investimenti, nel 2025 sono confluiti 545 milioni di euro nel mercato tech italiano da parte di Fondi e Venture Capital, a cui si sommano ulteriori 39 milioni provenienti dal community funding. A dirlo sono i numeri dell'Italian Tech Landscape, giunto alla sua terza edizione. Lo studio sul settore tecnologico italiano che dal 2024 mappa e valorizza l'eccellenza software italiana con l'obiettivo di renderla competitiva a livello globale.

La Tech Made in Italy A guidare questa rivoluzione c'è la Tech Made in Italy, fondata da Max Brigida con una missione precisa: rendere il tech italiano visibile, riconoscibile e competitivo nel mondo. Attraverso l'Osservatorio dei Software Italiani, il podcast settimanale, l'Italian Tech Landscape e l'evento IT'S TECH, la piattaforma è oggi il principale punto di riferimento per chi vuole conoscere e adottare soluzioni tecnologiche nate in Italia. Lo studio, realizzato in collaborazione con AltermAInd, partner tecnologico che ha contribuito all'analisi e alla valorizzazione dei dati, verrà presentato in anteprima il prossimo 14 aprile a Milano nell'evento "The Year of Solidified Transformation". Le soluzioni tech italiane censite sono più che raddoppiate: si passa da 456 a oltre 1.000 in un anno di analisi, distribuite su più di 20 categorie, con l'ingresso di nuovi segmenti ad alto valore come Deep Tech, Robotica, Big Tech e Unicorni. Uno studio che non si limita alla mappatura: attraverso analisi desk e valutazioni on-field, l'Italian Tech Landscape fotografa l'impatto economico reale del settore, fornisce dati e insight sulle tendenze di mercato e supporta le imprese italiane nell'attrarre investimenti nazionali e internazionali.