Le nuove uscite tecnologiche più interessanti di aprile 2026. In questo numero: i nuovi caricatori di Anker, l'accessorio di Serafim che trasforma lo smartphone in una console, il purificatore compatto Levoit Core 300S e le ultime novità gaming di HyperX
I nuovi accessori hi-tech di Anker
Anker, marchio globale specializzato in accessori hi-tech, ha recentemente presentato alcuni prodotti molto interessanti, innovativi e in grado di “rompere gli schemi” rispetto a quelli tradizionali. Partiamo dall’ANKER Prime Power Bank da 26.000 mah e 300W: come si evince dal nome, si tratta di un mega-power bank che eroga una potenza totale di 300W tramite due porte USB-C e una porta USB-A, in grado di mantenere due MacBook Pro in carica alla massima velocità contemporaneamente, ci spiegano. Da notare che questo è il primo power bank di Anker in grado di supportare fino a 250W di potenza in ingresso utilizzando entrambe le porte USB-C, ideale per chi è sempre in viaggio o in movimento. Tra le caratteristiche interessanti di questo power bank c’è anche un display che mostra informazioni dettagliate sulla ricarica, e che permette di controllare quanta potenza viene erogata per ogni dispositivo collegato. Il power bank è in grado di gestire in automatico l’erogazione di potenza per ricaricare i diversi dispositivi in maniera efficace e intelligente; la batteria, inoltre, è in grado di monitorare la temperatura interna per garantire la sicurezza: se è troppo alta o troppo bassa alcune funzioni vengono disabilitate. Possibile anche collegare un’app per gestire tutte le funzionalità. Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di un prodotto molto performante, forse un po’ pesante da trasportare. Costa 200 euro.
Da Anker arrivano anche due interessanti alimentatori. Il primo, l’Anker Pirme Charger 160W, utile soprattutto in questo periodo in cui l’Unione Europea ha chiesto anche ai produttori di laptop di non inserire più il caricabatterie in confezione. Il nuovo caricatore di Anker offre una potenza fino a 160W (140W su porta singola) ed è in grado di ricaricare ad alta velocità qualsiasi tipo di dispositivo, dai laptop alle cuffiette. Offre una distribuzione intelligente (PowerIQ 5.0) dell’energia e un controllo intelligente della ricarica (e delle temperature) tramite un monitor o un’app collegata. Il prezzo è di 130 euro.
L’altro caricabatterie proposto da Anker, più piccolo, si chiama Anker Nano Charger 45W, ed è un piccolo caricatore con smart display interattivo che mostra informazioni in tempo reale sulla ricarica. Offre un’uscita massima di 45W, supporta la ricarica rapida Power Delivery e, essendo sviluppato particolarmente per il mondo Apple, è in grado di riconoscere in automatico diversi modelli di iPhone e iPad. Tra le funzionalità interessanti, la funzione di ricarica notturna in grado di ottimizzare la curva di ricarica per preservare la longevità della batteria. Ottimo il prezzo, 30 euro. Nella nostra prova possiamo confermare che entrambi gli adattatori elettrici funzionano perfettamente e hanno funzionalità davvero innovative per un mondo - quello dei caricatori - da anni sempre abbastanza uguale a se stesso.
Con Serafim S3 lo smartphone diventa una console
Il mercato del mobile gaming continua a crescere e tra le novità più interessanti del 2026 spicca il Serafim S3, un controller universale progettato per trasformare lo smartphone in una vera console portatile. Il dispositivo si collega direttamente al telefono tramite porta USB‑C, garantendo una risposta immediata ai comandi e riducendo al minimo la latenza rispetto ai controller Bluetooth tradizionali. Sembra uno dei classici gamepad da console, con joystick analogici, grilletti e pulsanti ergonomici, pensati per migliorare precisione e comfort durante lunghe sessioni di gioco. Uno dei punti di forza del Serafim S3 è la certificazione Apple Made for iPhone, che assicura una compatibilità stabile con i dispositivi iOS, oltre al supporto per Android, PC e altre piattaforme. A questo si aggiungono joystick e grilletti con tecnologia Hall Effect, progettati per offrire maggiore precisione e durata nel tempo.
Il controller consente inoltre di accedere a un’ampia gamma di titoli, dai giochi mobile ai servizi di cloud gaming, attraverso un’app dedicata che organizza librerie, registra gameplay e permette la condivisione dei contenuti.
Levoit Core 300S, purificatore compatto e smart
Compatto, silenzioso e connesso: il Levoit Core 300S si presenta come uno dei purificatori d’aria più interessanti per chi vive in città e cerca una soluzione efficace ma discreta per migliorare la qualità dell’aria domestica. Le dimensioni contenute, poco più di 20 centimetri per lato, lo rendono ideale per camere da letto, studi e piccoli ambienti. Il sistema di filtrazione a tre stadi con filtro HEPA è in grado di catturare fino al 99,97% delle particelle sottili, tra cui polvere, pollini e agenti inquinanti. Il tutto con una capacità di purificazione che supera i 240 metri cubi d’aria all’ora, più che sufficiente per ambienti domestici di medie dimensioni.
Ma è sul fronte “smart” che il Core 300S fa davvero la differenza. Grazie alla connessione Wi‑Fi e all’app dedicata VeSync, è possibile controllare il dispositivo da remoto, monitorare in tempo reale la qualità dell’aria e programmare accensione e spegnimento con pochi tocchi. Non manca l’integrazione con Alexa e Google Assistant, per un controllo vocale immediato che lo inserisce a pieno titolo nella casa intelligente. Un altro punto di forza è la silenziosità: con una modalità notte che scende fino a circa 22 decibel, il purificatore può essere utilizzato senza disturbare il sonno. Il sensore integrato regola automaticamente la velocità della ventola in base alla qualità dell’aria, rendendo l’esperienza completamente automatica.
HyperX Quadcast 2 S, microfono top facile da usare
Nel mondo dei creator, dove la qualità dell’audio è sempre più decisiva, arriva l’HyperX QuadCast 2 S, un microfono USB che punta dritto alla fascia alta del mercato. La sua caratteristica principale è la resa sonora: audio pulito, definito e professionale, pensato per streaming, podcast e contenuti online. Un salto di qualità evidente rispetto ai microfoni base, soprattutto nella chiarezza della voce. A fare la differenza è anche la versatilità: il dispositivo offre quattro pattern polari, adattandosi a diverse situazioni, dalla registrazione singola alle interviste o ai contenuti con più persone. Non manca l’aspetto estetico, con un sistema RGB personalizzabile che rende il microfono scenografico e perfetto per le postazioni da streamer. Ma l’estetica resta un elemento secondario. Il vero punto di forza del QuadCast 2 S è infatti la qualità della registrazione, stabile e immediata grazie alla connessione USB plug‑and‑play.
HyperX Haste 2 Pro 4K, mouse leggero e veloce
Per gli appassionati di gaming competitivo, velocità e precisione fanno la differenza. Ed è proprio su questi aspetti che punta il nuovo HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4K Wireless, un mouse progettato per le prestazioni ad alto livello. Il dato che colpisce subito è il peso: appena 61 grammi, che lo rendono ultra‑leggero e pensato per movimenti rapidi e continui, ideali soprattutto negli sparatutto online. Sotto la scocca, il dispositivo integra un sensore che arriva fino a 26.000 DPI, garantendo un tracciamento estremamente preciso anche nelle situazioni più frenetiche. La reattività è uno dei suoi punti di forza, con una risposta immediata ai comandi, fondamentale per chi gioca a livello competitivo. Non manca l’attenzione all’autonomia: il mouse può arrivare fino a 90 ore di utilizzo, assicurando sessioni di gioco prolungate senza interruzioni. Il risultato è un prodotto pensato per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità, senza compromessi su peso e maneggevolezza.
HyperX Origins 2 65, tastiera da gaming compatta
Nel segmento delle tastiere gaming compatte si fa spazio la HyperX Origins 2 65, una soluzione pensata per chi cerca prestazioni elevate anche in spazi ridotti. Con un formato al 65%, la tastiera elimina il tastierino numerico per guadagnare compattezza, rendendola ideale per setup minimal e postazioni dove ogni centimetro conta. Una scelta che privilegia il gaming competitivo, ma che può rappresentare un limite per chi utilizza frequentemente i numeri.
Dal punto di vista tecnico, la Origins 2 65 punta su switch meccanici reattivi, progettati per garantire velocità e precisione nei comandi, elementi fondamentali soprattutto negli esports e nei giochi più dinamici. A completare il quadro, una struttura in alluminio che assicura solidità e durata nel tempo, accompagnata da un sistema di illuminazione RGB brillante e personalizzabile, sempre più centrale nelle postazioni da gioco moderne. Il risultato è una tastiera affidabile, compatta e orientata alle prestazioni, che guarda soprattutto ai gamer più esigenti.