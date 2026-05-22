I nuovi accessori hi-tech di Anker

Anker, marchio globale specializzato in accessori hi-tech, ha recentemente presentato alcuni prodotti molto interessanti, innovativi e in grado di “rompere gli schemi” rispetto a quelli tradizionali. Partiamo dall’ANKER Prime Power Bank da 26.000 mah e 300W: come si evince dal nome, si tratta di un mega-power bank che eroga una potenza totale di 300W tramite due porte USB-C e una porta USB-A, in grado di mantenere due MacBook Pro in carica alla massima velocità contemporaneamente, ci spiegano. Da notare che questo è il primo power bank di Anker in grado di supportare fino a 250W di potenza in ingresso utilizzando entrambe le porte USB-C, ideale per chi è sempre in viaggio o in movimento. Tra le caratteristiche interessanti di questo power bank c’è anche un display che mostra informazioni dettagliate sulla ricarica, e che permette di controllare quanta potenza viene erogata per ogni dispositivo collegato. Il power bank è in grado di gestire in automatico l’erogazione di potenza per ricaricare i diversi dispositivi in maniera efficace e intelligente; la batteria, inoltre, è in grado di monitorare la temperatura interna per garantire la sicurezza: se è troppo alta o troppo bassa alcune funzioni vengono disabilitate. Possibile anche collegare un’app per gestire tutte le funzionalità. Nella nostra prova possiamo confermare che si tratta di un prodotto molto performante, forse un po’ pesante da trasportare. Costa 200 euro.

Da Anker arrivano anche due interessanti alimentatori. Il primo, l’Anker Pirme Charger 160W, utile soprattutto in questo periodo in cui l’Unione Europea ha chiesto anche ai produttori di laptop di non inserire più il caricabatterie in confezione. Il nuovo caricatore di Anker offre una potenza fino a 160W (140W su porta singola) ed è in grado di ricaricare ad alta velocità qualsiasi tipo di dispositivo, dai laptop alle cuffiette. Offre una distribuzione intelligente (PowerIQ 5.0) dell’energia e un controllo intelligente della ricarica (e delle temperature) tramite un monitor o un’app collegata. Il prezzo è di 130 euro.

L’altro caricabatterie proposto da Anker, più piccolo, si chiama Anker Nano Charger 45W, ed è un piccolo caricatore con smart display interattivo che mostra informazioni in tempo reale sulla ricarica. Offre un’uscita massima di 45W, supporta la ricarica rapida Power Delivery e, essendo sviluppato particolarmente per il mondo Apple, è in grado di riconoscere in automatico diversi modelli di iPhone e iPad. Tra le funzionalità interessanti, la funzione di ricarica notturna in grado di ottimizzare la curva di ricarica per preservare la longevità della batteria. Ottimo il prezzo, 30 euro. Nella nostra prova possiamo confermare che entrambi gli adattatori elettrici funzionano perfettamente e hanno funzionalità davvero innovative per un mondo - quello dei caricatori - da anni sempre abbastanza uguale a se stesso.