Spotify ha annunciato una nuova funzione sviluppata in collaborazione con Universal Music Group che permetterà agli utenti di creare remix e cover generate con l’intelligenza artificiale dei brani degli artisti UMG. Il nuovo strumento creerà entrate separate per artisti e autori rispetto alle royalties che percepiscono dagli streaming ascolta articolo

Spotify ha stretto un accordo con Universal Music Group per consentire agli abbonati di creare cover e remix di brani musicali generati dall'intelligenza artificiale. Per la prima volta, inoltre, gli utenti potranno produrre contenuti basati sull'IA attraverso la piattaforma.

Le azioni della società sono aumentate di circa il 16% Le società non hanno rivelato i termini finanziari dell'accordo né quali artisti parteciperanno alla nuova funzionalità nel loro annuncio congiunto di giovedì. Universal Music annovera tra i suoi artisti nomi come Taylor Swift, Ariana Grande, Drake e Billie Eilish. Questa mossa mette Spotify in diretta concorrenza con startup come Udio e Suno, che consentono la creazione musicale tramite intelligenza artificiale. "Per la prima volta, i fan potranno creare legalmente cover e remix dai cataloghi degli artisti e degli autori partecipanti, con la condivisione del valore creato dall'artista originale che dall'autore", ha dichiarato Charlie Hellman, responsabile della divisione musicale di Spotify, durante l'Investor Day dell'azienda. Approfondimento Spotify down per ore, migliaia di problemi in Italia e all'estero

Nuova fonte di reddito per artisti e autori Il nuovo strumento creerà un'ulteriore fonte di reddito per artisti e autori, in aggiunta a quanto guadagnano dagli streaming su Spotify, secondo quanto dichiarato dalle aziende. "Ciò che stiamo costruendo si basa sul consenso, sul riconoscimento e sul compenso per gli artisti e gli autori che vi partecipano", ha affermato il co-CEO di Spotify, Alex Norström. Le principali etichette discografiche sono alla ricerca di nuovi accordi di licenza per salvaguardare i loro vasti cataloghi, dato che la musica generata dall'intelligenza artificiale sta guadagnando popolarità e i consumatori faticano sempre più a distinguerla dalle canzoni composte da esseri umani. Approfondimento "La Tua Festa su Spotify": scopri il primo artista che hai ascoltato

Spotify e l’intelligenza artificiale Spotify ha già introdotto diverse funzionalità di scoperta musicale basate sull'intelligenza artificiale per aumentare la fidelizzazione e il coinvolgimento degli utenti, tra cui lo suo strumento musicale personalizzato AIDJ e l'opzione di generare playlist utilizzando suggerimenti in linguaggio naturale. L'amministratore delegato di Universal Music Group, Lucian Grainge, ha definito l'iniziativa "fortemente incentrata sugli artisti e basata su un'intelligenza artificiale responsabile", affermando che "stimolerà la crescita dell'intero ecosistema". Sulla stessa lunghezza d'onda, Spotify ha annunciato durante l'investor day che offrirà agli abbonati a pagamento l'accesso anticipato ai biglietti per i concerti dei loro artisti preferiti prima della vendita generale. Approfondimento Spotify, le classifiche: artisti, album e brani più ascoltati