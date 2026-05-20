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AI Week 2026, tutte le novità annunciate all'evento di Milano

Tecnologia

Ospitata negli spazi di Fiera Milano Rho, la kermesse ha riunito aziende, professionisti, startup e sviluppatori provenienti da tutto il mondo. Tra le novità, il “Maxi Stage”, un nuovo palco per ospitare i principali leader globali del settore tecnologico e dell’AI, e la “Prompt Battle”, una competizione dal vivo dedicata alla scrittura di prompt per modelli generativi

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Sono tante le novità annunciate all'AI Week 2026, uno degli appuntamenti più importanti a livello europeo dedicati all’intelligenza artificiale. Ospitata negli spazi di Fiera Milano Rho il 19 e il 20 maggio, la kermesse ha riunito aziende, professionisti, startup e sviluppatori provenienti da tutto il mondo, con 700 speaker e oltre 25o espositori distribuiti su diversi percorsi tematici. Per l'edizione di quest'anno, l'AI Week ha approfondito il potenziale dell’intelligenza artificiale nel mondo contemporaneo. Ma quali sono le principali novità? Vediamole insieme.

Le novità annunciate all'AI Week 2026

Tra le principali novità annunciate per il 2026 c’è il debutto del “Maxi Stage”, un nuovo palco pensato per ospitare keynote e interventi dei principali leader globali del settore tecnologico e dell’AI. Oltre ai tradizionali talk e alle masterclass, l’evento introdurrà anche la “Prompt Battle”, una competizione dal vivo dedicata alla scrittura di prompt per modelli generativi, con l’obiettivo di mostrare competenze pratiche e casi d’uso reali dell’intelligenza artificiale generativa.

Tra gli annunci legati a questa edizione, anche le nuove aree dedicate al networking e alla community. Tra queste troviamo il “Connection Hub” per incontri, sessioni di formazione pratica, dimostrazioni live di strumenti AI e un’area “Meetup & Community” dedicata al confronto tra professionisti, startup e appassionati. Previsti anche podcast dal vivo, intrattenimento e iniziative dedicate all’ecosistema creativo e culturale legato all’intelligenza artificiale.

Il tema dell'edizione 2026

Fil rouge della manifestazione è quello di presentare casi reali di utilizzo dell’intelligenza artificiale nei diversi settori produttivi. All'evento hanno partecipato, oltre a migliaia di visitatori, anche dirigenti, leader del settore tecnologico, investitori, startup e responsabili delle decisioni aziendali. Il programma dell'edizione di quest'anno prevedeva anche diversi interventi dedicati a marketing, retail, manifattura, sport, healthcare, finanza e pubblica amministrazione. Oltre a momenti formativi per integrare strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali, con sessioni pratiche e approfondimenti sulle tecnologie generative. 

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