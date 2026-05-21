Cloud Ai Live, l'evento di Google in diretta: cosa sapere

"Un’occasione per analizzare le sfide del presente e delineare, con gli strumenti del cloud e dell’AI, le traiettorie del domani". Così Google descrive e racconta la nuova edizione del Cloud AI Live che si svolge oggi, 21 maggio, a Milano. Si tratta, viene spiegato, di "un evento di approfondimento dedicato agli scenari tecnologici che stanno ridefinendo il nostro oggi ed il nostro domani". Ad ospitare l'evento, che si potrà seguire anche in live streaming, sarà l’architettura innovativa del CityOval di Piazza Sei Febbraio che, di fatto, ospiterà una giornata di confronto sulle tecnologie che stanno ridefinendo il panorama industriale e strategico del sistema Paese.

L'evento di Google

L'evento promette di proporre "un'esperienza di valore", attraverso

il keynote di apertura, pensato "per comprendere le direttrici di crescita del mercato globale e l'evoluzione dei modelli di business basati sull'intelligenza artificiale". Ci sarà spazio anche per network d’eccellenza nell'ambito di un contesto privilegiato organizzato con l'obiettido di dialogare "con decision-maker, esperti di settore e partner tecnologici, favorendo lo scambio di prospettive e la nascita di nuove sinergie". Da non perdere, poi, le diverse soluzioni concrete che verranno proposte attraverso "sessioni di approfondimento e dimostrazioni dal vivo su infrastruttura cloud, sicurezza dei dati e sviluppo di applicazioni intelligenti". Tutte le info possono essere reperite cliccando sul link di riferimento.

Alcuni appuntamenti

Tra gli incontri previsti per la giornata quello dal tema "Oltre il prototipo: Architetture e strategie per scalare gli LLM in produzione su Google Cloud" con Federico Iezzi, Andrea Mascia e Claudio Delli Bovi o ancora quello dal titolo "Come accelerare la disponibilità del dato riducendo i costi operativi in uno scenario agentico" con Marco Guidobaldi, Giampiero Giachetto Mena. Nel primo pomeriggio è previsto l'incontro "NTT DATA e A2A: Google Cloud al servizio della scalabilità dell’infrastruttura di ricarica" con Domenico Trimboli, Antonio Ferullo e Federico Ventura o ancora quello denominato "Dalla certezza del dato all’azione: InfoCamere e l'AI, motore operativo per la competitività del Sistema Paese" con Luca Carraro e Paolo Ghezzi. Il closing cocktail è previsto alle 17:50.