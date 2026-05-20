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Tecnologia

Gemini e la ricerca scientifica: cosa può fare l’IA di Google

Simone Cosimi

Simone Cosimi
©Getty

Dai sistemi che leggono e sintetizzano migliaia di studi agli agenti capaci di generare ipotesi e coordinare flussi di ricerca, Big G spinge Gemini dentro il mondo scientifico. Una trasformazione che promette velocità e capacità prima impensabili ma che, fra citazioni inventate e paper contaminati dalle allucinazioni dell’IA, rende ancora più cruciale il ruolo della verifica umana

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