Gemini e la ricerca scientifica: cosa può fare l’IA di Google

Dai sistemi che leggono e sintetizzano migliaia di studi agli agenti capaci di generare ipotesi e coordinare flussi di ricerca, Big G spinge Gemini dentro il mondo scientifico. Una trasformazione che promette velocità e capacità prima impensabili ma che, fra citazioni inventate e paper contaminati dalle allucinazioni dell’IA, rende ancora più cruciale il ruolo della verifica umana