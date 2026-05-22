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Future Week 2026, l'evento sulla tecnologia a Torino: programma, eventi e ospiti attesi

Tecnologia
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In programma dal 25 al 31 maggio, la kermesse dedicata a innovazione, tecnologia, creatività e trasformazione sociale trasformerà il capoluogo piemontese in un laboratorio aperto tra incontri, workshop, talk, mostre allestiti in diversi spazi urbani. Coinvolgendo imprese, università, startup, istituzioni e realtà culturali, la manifestazione torinese punta a "raccontare come prende forma il futuro"

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Torino si prepara ad accogliere l'edizione di Future Week, l'evento diffuso dedicato a innovazione, tecnologia, creatività e trasformazione sociale. In programma dal 25 al 31 maggio, la kermesse trasformerà il capoluogo piemontese in un laboratorio aperto tra incontri, workshop, talk, mostre allestiti in diversi spazi urbani. Coinvolgendo imprese, università, startup, istituzioni e realtà culturali, la manifestazione torinese punta a mettere in connessione l’ecosistema innovativo del territorio, attraverso un ricco calendario di eventi aperti al pubblico. L'obiettivo è chiaro: "Raccontare come prende forma il futuro", spiegano gli organizzatori.

La Future Week 2026

In programma lunedì 25 maggio negli spazi del Campus Luigi Einaudi dell’Università di Torino, l'evento di inaugurazione sancirà ufficialmente l'avvio della "Settimana del futuro", che ruoterà attorno a quattro grandi aree tematiche: tecnologia e spazio, creatività e cultura, innovazione industriale e piattaforme della conoscenza. Tra i temi protagonisti dell'edizione ci sono l'intelligenza artificiale, l'aerospazio, la sostenibilità, passando per le nuove professioni, la ricerca scientifica e l'innovazione sociale. In calendario, previste decine di appuntamenti distribuiti tra Torino e l'area metropolitana, tra cui panel dedicati all’etica dell’intelligenza artificiale, incontri sull’aerospazio e le discipline Stem, workshop sulla sicurezza digitale. E non mancheranno anche eventi dedicati alla transizione energetica e iniziative legate all’innovazione sociale e culturale. 

Gli eventi

Tra gli eventi in programma troviamo “Kaleidoscope AI #1 | Etica e Bias”, organizzato da Talent Garden alle OGR Torino, e “CyberMind: AI e sicurezza digitale” promosso dall’Università di Torino. Da non perdere anche l'iniziativa “Visioni e Tecnologie per la Mobilità del Futuro”, dedicata alle smart cities e alle infrastrutture innovative. Sono inoltre previsti workshop creativi, hackathon e momenti di confronto tra imprese, startup e mondo della ricerca. Tra i focus della Future Week anche il mondo dei giovani, dalla formazione e alle professioni emergenti, con eventi pensati appositamente per studenti, professionisti e startup.

Gli ospiti

Protagonisti della manifestazione torinese saranno ricercatori, imprenditori, professionisti dell’innovazione, divulgatori e rappresentanti del mondo universitario e tecnologico. Tra i nomi presenti nel calendario compaiono, tra gli altri, il climatologo Luca Mercalli per un incontro sulla crisi climatica e la transizione energetica, oltre a realtà come Talent Garden, Atena Reply e numerose organizzazioni del territorio.

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