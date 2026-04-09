Appuntamento il 14 e il 15 aprile all’Università Campus Bio-Medico di Roma, negli spazi del Cu.Bo (CUltural BOx), per una due giorni di confronto internazionale sull’impatto delle tecnologie emergenti tra salute, energia, ambiente e trasformazioni guidate dall’intelligenza artificiale

Torna a Roma EmTech Italy, il format internazionale di punta di MIT Technology Review dedicato alle tecnologie emergenti. L’appuntamento è per il 14 e il 15 aprile all’Università Campus Bio-Medico di Roma, negli spazi del Cu.Bo (CUltural BOx), dove esponenti del mondo scientifico, accademico, industriale e istituzionale si confronteranno sulle grandi trasformazioni in atto dettate dall’Intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie. Questa nuova edizione segue il successo dello scorso anno che aveva visto oltre 1.300 partecipanti e un ampio programma di panel e keynote.

EmTech Italy si propone come uno spazio di dialogo aperto tra competenze e prospettive diverse. L’obiettivo? Analizzare come l’innovazione possa contribuire ad affrontare alcune delle sfide più rilevanti del nostro tempo, dalla transizione energetica all’evoluzione dei sistemi sanitari, fino allo sviluppo sostenibile e alle trasformazioni del lavoro. Se l'edizione 2025 esplorava il binomio "Human & Tech" come due entità in dialogo, il 2026 segna un cambio di paradigma verso la "Tech for Humanity". Non si guarda più solo alla convivenza tra uomo e macchina, ma a stabilire come l’innovazione debba essere progettata, fin dal principio, per rispondere alle sfide globali della società: dalla transizione energetica all'evoluzione dei sistemi sanitari, fino alla sostenibilità e al benessere della società.

Un’agenda tecnologica con al centro il benessere collettivo

EmTech Italy 2026 si propone quindi come uno spazio dove le competenze multidisciplinari convergono per definire una "agenda tecnologica" che metta il benessere collettivo al centro dello sviluppo scientifico, algoritmico e industriale. Nel corso dell’evento si alterneranno keynote, tavole rotonde e momenti di approfondimento dedicati al ruolo dell’Intelligenza artificiale come leva di cambiamento su scala globale, con un’attenzione particolare alle applicazioni nei settori della salute, dell’energia e dell’industria e alle implicazioni etiche e sociali legate alla sua diffusione. Accanto a questi temi, l’edizione 2026 allargherà lo sguardo anche verso la Quantum Era: verranno analizzate le potenzialità del calcolo quantistico e l’impatto che questa nuova frontiera della computazione avrà sulla risoluzione di problemi complessi, aprendo scenari inediti per la ricerca scientifica, la sicurezza e lo sviluppo industriale su scala globale.

Oltre 50 speaker da tutto il mondo

Sul palco, nel corso della due giorni, saliranno oltre 50 speaker esperti e leader di primo piano provenienti dal mondo accademico, scientifico e industriale, tra cui Philippe Aghion, insignito nel 2025 del Premio Nobel per l’economia, Tomaso Poggio del MIT (considerato tra i fondatori delle neuroscienze computazionali), Jeff Grover, ricercatore scientifico in fisica quantistica, Nils Olaya Fonstad del MIT Center for Information Systems Research, Theodoros Evgeniou di INSEAD, Mercedes Balcells-Camps, Principal Research Scientist del MIT, Sangeet Paul Choudary, esperto mondiale di economia delle piattaforme, insieme a numerosi altri protagonisti del panorama internazionale e nazionale.