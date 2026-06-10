Whatsapp, Antitrust Ue ordina a Meta di riammettere chatbot AI rivali

Menlo Park fa ricorso per eccesso di regolamentazione

Immediata la replica di Meta, che ha annunciato ricorso contro un provvedimento definito un "eccesso di regolamentazione". La responsabile dell'Antitrust ha respinto le accuse di protezionismo ricordando che metà dei ricorrenti sono aziende IA degli Stati Uniti, e che l'unico obiettivo resta tutelare i consumatori e l'innovazione. Sul piano della concorrenza si apre un altro fronte, questa volta con Apple. La Commissione ha respinto la tesi di Cupertino, secondo cui i paletti di Bruxelles sui mercati digitali sarebbero la causa del mancato debutto di Siri AI in Europa. Il portavoce dell'esecutivo Ue per gli affari digitali, Thomas Regnier, ha chiarito che la decisione di rinviare il lancio del nuovo assistente vocale in Ue è una scelta unilaterale dell'azienda: "Nulla, nella legge sui mercati digitali, vieta ad Apple di farlo". In base alle norme Ue, Cupertino è tenuta ad aprire i propri dispositivi alle funzionalità dei suoi concorrenti. Di fronte a questo obbligo, il colosso ha richiesto un'esenzione che Bruxelles ha però giudicato "non praticabile" sia perché avrebbe favorito Siri AI a danno dei concorrenti, sia perché, come concluso dal portavoce, "il diritto Ue non è negoziabile".