Dichiarazione dei redditi, si possono correggere errori e omissioni?

La presenza di due termini distinti dipende dalle modalità con cui il contribuente potrà successivamente utilizzare eventuali crediti derivanti dalla correzione effettuata. A incidere è il momento in cui viene trasmessa la dichiarazione integrativa, elemento che determina regole differenti sia per l’impiego del credito sia per il trattamento sanzionatorio. L’uniformazione dei termini tra dichiarazioni integrative favorevoli e sfavorevoli al contribuente è stata introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016, che ha stabilito come entrambe possano essere presentate entro i termini previsti per l’attività di accertamento fiscale.