Dichiarazione dei redditi, le novità su detrazioni e scaglioni Irpef

Dichiarazione dei redditi, chi ci guadagna con le novità su detrazioni e scaglioni IrpefEconomia
Introduzione
Il 730 rinnovato non si limita a un semplice aggiornamento annuale del modulo fiscale. Rappresenta, piuttosto, il primo vero test operativo della revisione dell’Irpef e, allo stesso tempo, un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione del Fisco. Due direttrici si intrecciano: da un lato la redistribuzione del carico fiscale, dall’altro il rafforzamento dei controlli. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Detrazioni più mirate
Nel complesso, spiega Il Corriere della Sera, il nuovo impianto evidenzia una maggiore selezione delle agevolazioni e un’integrazione più ampia dei dati fiscali. La riduzione degli scaglioni, il limite alle detrazioni per i redditi più alti e la revisione dei benefici legati alla famiglia ridefiniscono il sistema degli incentivi. Tra le novità spiccano l’eliminazione dell’obbligo di presentare documenti cartacei per le spese sanitarie e l’aumento delle detrazioni per l’istruzione. L’impatto finale varierà in base alla situazione personale, considerando reddito, composizione familiare e spese sostenute. La dichiarazione resta quindi il punto d’incontro tra imposta e agevolazioni.
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Meno scaglioni, effetti variabili
La riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre (ad oggi il 23%, il 33% e il 43%) è stata presentata come una semplificazione, ma le conseguenze redistributive dipendono dall’intreccio tra soglie e detrazioni. Per i redditi più bassi, soprattutto sotto i 15 mila euro, si registra un incremento delle detrazioni da lavoro dipendente, con l’obiettivo di alleggerire il prelievo. Per i redditi intermedi, invece, l’esito è meno prevedibile: il risultato dipende dalla combinazione tra aliquote, benefici fiscali e altre variabili. È proprio in questa fascia che si concentrano gli effetti più significativi della riforma.
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Regole più precise per le famiglie
Cambiano anche i criteri per le detrazioni legate ai familiari a carico. Non spettano più per i figli non disabili che abbiano superato i 30 anni, mentre restano per quelli tra i 21 e i 30 anni e senza limiti di età in presenza di disabilità. Viene inoltre ristretto l’ambito per alcune situazioni che coinvolgono familiari residenti all’estero. Nel complesso, la platea dei beneficiari risulta definita in modo più rigoroso rispetto al passato.
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Sanità senza carta
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda le spese mediche per chi si affida a un Caf. Se i dati risultano già registrati, non sarà più necessario esibire scontrini o fatture. Basterà scaricare dal Sistema Tessera Sanitaria il riepilogo delle spese e allegare una dichiarazione che ne attesti la correttezza. Una semplificazione che riduce gli adempimenti formali.
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Detrazioni più ampie per la scuola
Sul fronte dell’istruzione arriva un segnale positivo: il limite massimo detraibile sale a mille euro per studente per le spese legate alla frequenza scolastica. In questo modo l’innalzamento amplia il beneficio fiscale per le famiglie con figli.
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Stretta sui redditi alti
Le novità più incisive riguardano i contribuenti con redditi superiori a 75 mila euro. In questi casi viene introdotto un tetto alle detrazioni, che si riduce progressivamente oltre i 100 mila euro e varia anche in base ai figli a carico. Non cambiano le aliquote, ma si restringe la base su cui applicare le detrazioni, con un effetto crescente al crescere del reddito. Alcune spese restano escluse da questo limite, tra cui quelle sanitarie, gli investimenti in start-up e Pmi innovative e diversi oneri legati a mutui, polizze assicurative e lavori edilizi già avviati. La restrizione, quindi, è selettiva e non generalizzata.
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Prima vs seconda casa
Per gli interventi effettuati nel 2025, le detrazioni per ristrutturazioni, efficientamento energetico e lavori antisismici si fissano al 36%. La percentuale sale al 50% se gli interventi riguardano l’abitazione principale e sono realizzati dal proprietario o titolare di diritti reali.
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Precompilata sempre più centrale
Infine, si rafforza il ruolo della dichiarazione precompilata. I dati inseriti automaticamente (dalle spese mediche agli interessi sui mutui) provengono da flussi trasmessi da banche, assicurazioni, farmacie e altri intermediari. Il contribuente deve principalmente verificare e confermare le informazioni già presenti: accettare senza modifiche riduce i controlli, mentre eventuali variazioni possono attivare verifiche successive. La digitalizzazione si conferma così uno strumento che semplifica, ma al tempo stesso rende più efficiente il sistema dei controlli.
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In caso di dubbio
In caso di dubbio, per semplificare le operazioni a carico del contribuente (o del professionista a cui ci si affida), è sempre la stessa Agenzia a suggerire i passaggi da fare per rendere “più completa e corretta” la dichiarazione. Tra questi, si citano:
- verificare i dati relativi a terreni e fabbricati;
- comunicare al datore di lavoro i dati del coniuge e dei familiari a carico;
- comunicare l’opposizione se non si vuole rendere disponibili i dati sulle spese sanitarie, su quelle universitarie, su quelle per la retta degli asili nido, sulle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, sulle erogazioni liberali per gli istituti scolastici e su quelle per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
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