Dichiarazione dei redditi, le novità su detrazioni e scaglioni Irpef

La riduzione delle aliquote Irpef da quattro a tre (ad oggi il 23%, il 33% e il 43%) è stata presentata come una semplificazione, ma le conseguenze redistributive dipendono dall’intreccio tra soglie e detrazioni. Per i redditi più bassi, soprattutto sotto i 15 mila euro, si registra un incremento delle detrazioni da lavoro dipendente, con l’obiettivo di alleggerire il prelievo. Per i redditi intermedi, invece, l’esito è meno prevedibile: il risultato dipende dalla combinazione tra aliquote, benefici fiscali e altre variabili. È proprio in questa fascia che si concentrano gli effetti più significativi della riforma.

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