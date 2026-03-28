Dichiarazione dei Redditi 2026, detrazioni sulle tasse: il calcolo

Introduzione

Lo scorso anno, la Legge di Bilancio ha introdotto un taglio delle detrazioni per chi ha redditi superiori a 75.000 euro che tiene conto del quoziente familiare. La novità, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ha i suoi effetti per la prima volta nella dichiarazione dei redditi 2026 e potrebbe avere una conseguenza importante sui conteggi per l’agevolazione fiscale spettante nel modello 730 o nel modello Redditi. Ecco quello che c’è da sapere