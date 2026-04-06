A poter beneficiare per intero del bonus del valore complessivo, come detto, di 1.200 euro, sono i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito annuale fino a 15mila euro. Nella soglia compresa tra 15mila e 28mila euro il riconoscimento non è automatico: il trattamento scatta solo se l’imposta lorda supera le detrazioni e solo per la parte effettivamente spettante. Oltre la soglia annuale di 28mila euro di reddito il sostegno si azzera del tutto.