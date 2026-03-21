Il 54% degli italiani non vuole che figli lavorino come colf o badanti

A incidere sulla percezione è l'idea che si tratti di una scelta obbligata: la metà degli italiani ritiene che chi svolge lavoro domestico lo faccia perché non ha alternative e il 22,8% lo interpreta come un lavoro temporaneo in attesa di opportunità migliori. A incidere anche la percezione di tutele insufficienti: per il 57,3% degli italiani il lavoro domestico non è adeguatamente tutelato dallo Stato e solo il 7,8% ritiene che sia sufficientemente protetto.

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