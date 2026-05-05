Il Piano casa si basa su tre pilastri: edilizia popolare, housing sociale e investimenti privati. In primo luogo si dovranno quindi rendere agibili migliaia di alloggi popolari che al momento non lo sono. Per questo capitolo, il governo ha messo in campo 1,7 miliardi di euro, integrabili con i fondi per la rigenerazione urbana fino a un massimo di 4,8 miliardi, per rimettere sul mercato 60mila immobili inutilizzati entro un anno dall’approvazione del decreto. Per la creazione di nuovi alloggi a canone calmierato, quindi per l’housing social, sono invece stati stanziati 3,6 miliardi di euro. Sul fronte degli investimenti dei privati, il Piano cerca di snellire il sistema con semplificazioni burocratiche e procedure più veloci. Per gli investimenti superiori a 1 miliardo di euro viene prevista la nomina di un commissario straordinario e il rilascio di provvedimenti unici di autorizzazione. A poter accedere alla "corsia preferenziale” saranno però solo i costruttori che si impegnano a destinare almeno il 70% degli edifici all’edilizia convenzionata con uno sconto minimo del 33% sul prezzo di mercato.