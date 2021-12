7/17 ©IPA/Fotogramma

Il Super Green Pass permette a chi ce l’ha di andare in palestra, in piscina e a sciare anche in zona gialla, possibilità preclusa ai no vax che potranno accedere alle sale da ginnastica e agli impianti solo in zona bianca se muniti di Green Pass. Quest'ultimo è ora indispensabile anche per accedere agli spogliatoi