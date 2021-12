L'attesa è finita, a dicembre i top dj tornano in Italia

Il primo fine settimana di dicembre e il prefestivo dell’Immacolata non sono soltanto

benedetti ed apprezzati dagli appassionati della montagna e dai melomani, ma anche da tanti appassionati della musica elettronica. Questo spiega il ricco programma che le discoteche italiane e straniere propongono a partire da questo week-end: eccone alcuni tra i principali in calendario.



La nostra guida parte da Milano con un grande ritorno: Fatboy Slim, ospite speciale al Fabrique venerdì 3 dicembre. Un artista che da anni ha abbondantemente superato i confini dell’elettronica per diventare una star a tutto tondo, capace di suonare in location inimmaginabili quali la Muraglia Cinese. Sabato 4 all’Amnesia attiva Davide Squillace, uno tra i dj e producer italiani più rispettati al mondo; domenica 5 ai Magazzini Generali è in programma il set di Black Coffee, indiscusso ambasciatore del genere Afro House.



Nel resto d’Italia, il primo week-end di dicembre propone Memoryman aka Uovo e Jacopo Tonelli al Matis di Bologna, nuovo appuntamento con Mix Season 2021/22 e la sua house di qualità (venerdì 3) e il party Wonderland 90 (sabato 4): sempre venerdì 3 il calendario segnala Lilly Palmer all’Audiodrome di Torino, Mattia Trani e Xenia al Mob Disco Theatre di Palermo e Wonderland 90 al Peter Pan di Riccione. Per chi voglia sconfinare nella vicina Svizzera, sabato 4 al Vanilla Club di Riazzino serata dedicata alla Eurodance, con DJ Antoine, autentica celebrità rossocrociata, gli Eiffel 65 e i Da Brozz.



Assai pingue l’offerta per martedì 7, un prefestivo per i clubber dove vige soltanto

l’imbarazzo della scelta: in cartellone Ben Sims al Duel Club di Pozzuoli, il party Cherie alla Baia Imperiale di Gabicce, Kölsch al Numa Bologna, Luigi Madonna e ANNA al Club Life Napoli, il ritorno del Memorabilia al Cocoricò di Riccione, Peggy Gou al Cromie Disco di Castellaneta e Reinier Zonneveld allo Spazio 900 di Roma. Le discoteche sono tornate, e con loro tanti superospiti, in attesa di altri appuntamenti importanti in arrivo: sabato 11 riapre il Mia Clubbing di Porto Recanati, i locali di montagna sono pronti a scendere in pista, sabato 25 e venerdì 31 dicembre sia in Italia che all’estero i ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta.