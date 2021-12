Lunedì 6 dicembre entra in vigore la certificazione “rafforzata” per vaccinati e guariti dal Covid. In Friuli Venezia Giulia le nuove misure sono già in validità dal 29 novembre, con il passaggio in zona gialla. Quali sono le attività possibili per chi ha il pass? Come cambiano le limitazioni a seconda delle zone? Ecco cosa c’è da sapere