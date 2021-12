3/12 ©LaPresse

In Alto Adige sono previste però regole più severe. Mentre a livello nazionale è obbligatorio avere il Super Green Pass per sedersi al bar o in un ristorante, nella Provincia autonoma questa norma è estesa anche per chi vuole bere un caffè al banco. Per andare in treno o in bus è obbligatoria la mascherina FFP2. Visto che molti impianti sciistici confinano con altre regioni, questa norma più restrittiva non vale per impianti funiviari e skilift. L’ordinanza prevede mascherine obbligatorie all'aperto in caso di assembramenti e comunque in tutti i locali al chiuso

