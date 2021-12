Covid, le regioni più colpite e i casi Omicron: il punto sull'Italia

11/19 ©Ansa

La permanenza in zona bianca sarebbe, però, una questione di tempo. Secondo il matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo M. Picone del Cnr, “coi tassi di crescita medi correnti” nei prossimi giorni la regione dovrebbe oltrepassare sia la soglia del 10% per la terapia intensiva che quella del 15% per i reparti ordinari. In via precauzionale, la Regione ha già attivato alcuni moduli dell'ospedale in Fiera "per renderli operativi in 24/48 ore". Lo ha fatto sapere Fontana