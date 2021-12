8/11 ©Ansa

Mentre la Germania, sulla scia di quanto già successo in Austria, annuncia che nel Paese entrerà in vigore un lockdown per tutti i cittadini non vaccinati contro il coronavirus, l’Ecdc fa sapere che in futuro potrebbero essere introdotte nuove restrizioni ai viaggi fra Paesi europei, a causa della diffusione della variante Omicron, l’ultimo ceppo di Covid-19 sequenziato