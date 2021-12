Covid, circolare ministero Salute: dose booster ai guariti dopo 5 mesi

Nei soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da Covid-19 è raccomandata la somministrazione di una dose di richiamo (booster) almeno 5 mesi dopo l'ultima dose o la diagnosi di avvenuta infezione. Lo precisa una nuova circolare del ministero della Salute con i chiarimenti sulla inoculazione della dose di richiamo per le persone già vaccinate e con pregressa o successiva infezione da coronavirus Sars-CoV-2.

"Visto il parere del Comitato tecnico scientifico - si legge nella circolare - nei soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione è indicata la somministrazione di una dose di richiamo (booster), ai dosaggi autorizzati, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno cinque mesi (150 giorni) dall'ultimo evento (da intendersi come somministrazione dell'unica/ultima dose o diagnosi di avvenuta infezione)".