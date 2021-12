Fedriga minacciato dai No Vax, il governatore del Fvg è sotto scorta

Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, è dalla scorsa settimana sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute da esponenti No Vax dopo essersi espresso più volte a favore della campagna vaccinale. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo , precisando che si muove sempre accompagnato da due persone. "Spero - conferma Fedriga - soprattutto per la mia famiglia, che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile". Immediata la solidarietà di tutte le forze politiche.

Brunetta: “Un abbraccio all'amico, dalla parte di chi ha a cuore l'Italia”

"Mando un abbraccio all'amico Fedriga per le vili minacce ricevute da fanatici no green pass per la sua posizione chiara e ferma a tutela della salute dei cittadini e della ripresa economica. Con Max, dalla sua stessa parte, dalla parte di chi ha a cuore l'Italia", scrive sui social il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

Carfagna: “I No-Vax non lo fermeranno”

"Vicinanza e solidarietà a Massimiliano Fedriga - dice anche Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale - Le minacce dei No-Vax non lo fermeranno, non scalfiranno il suo lavoro come presidente del Friuli Venezia Giulia, ma neanche il suo impegno e il suo sostegno alla campagna vaccinale, unica via per portare l'Italia fuori dalla pandemia".

Gelmini: “Odio e ignoranza non avranno la meglio sulla scienza”

Sui social anche il messaggio di Mariastella Gelimini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie: "Massima vicinanza al presidente Fedriga che sta guidando con grande saggezza la Conferenza delle Regioni in questo difficile momento. L'odio e l'ignoranza non potranno avere la meglio sul buonsenso e sulla scienza. Avanti con vaccini per salvare vite e tenere aperto il Paese".