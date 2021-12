Controlli Nas in tutta Italia: scoperti 281 medici no vax

Lo scorso aprile il Consiglio dei ministri ha introdotto per questa categoria l’obbligo vaccinale. Chi non si fa immunizzare, non può continuare a svolgere mansioni che prevedano il contatto coi pazienti, e rischia la sospensione. Alcuni dei professionisti individuati dai Nas erano già stati sottoposti a questo provvedimento

Proseguono i controlli dei Nas per verificare la presenza di operatori sanitari non vaccinati a lavoro. Finora, fanno sapere i carabinieri, sono stati individuati 281 professionisti irregolari su 4.900 esaminati in oltre 1.600 strutture.

I sanitari no-vax

approfondimento

Obbligo vaccinale, scattano le sospensioni per gli operatori sanitari

Come ha stabilito il Consiglio dei ministri lo scorso aprile, i sanitari hanno l’obbligo di vaccinarsi. Il provvedimento vale per medici, infermieri, ma anche odontoiatri, farmacisti, fisioterapisti e così via. Chi rifiuta di ricevere la propria dose, può svolgere solo mansioni che escludono il contatto col pubblico. Se ciò non è possibile, è prevista la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Dei 281 professionisti irregolari scoperti dai Nas, 126 erano già stati sospesi. Tuttavia, continuavano a esercitare in libera professione presso studi di proprietà o ambulatori, come anche all’interno di reparti in ospedali pubblici e cliniche private. È il caso, per esempio, di otto medici di famiglia e pediatri che lavoravano in Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio. A seguito dei controlli, sono stati avviati accertamenti anche nei confronti delle Aziende Santiarie di varie Regioni per possibili condotte omissive o di inerzia. In base a quanto stabilito dal governo, le Asl devono infatti verificare lo stato vaccinale dei professionisti.