Bruxelles, proteste contro le misure anti-Covid. LE FOTO

Nuove proteste nella capitale belga, dove circa 8mila persone si sono riunite per criticare le scelte del governo per contenere la pandemia. Come scrive il quotidiano "Le Soir", alta tensione tra gli agenti e un gruppo di manifestanti dopo che alcuni di loro hanno cercato di sfondare la barriera a protezione delle sedi delle istituzioni dell'Unione Europea. Azionati gli idranti. Alcune persone sarebbero state arrestate