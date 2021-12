Usa Weekly News, Biden evita lo shutdown e si concentra su Omicron

3/22 Twitter Michael LaRosa

Stars for booster (World B. Free) – Sono molte le star, e non solo della politica, scese in campo negli ultimi giorni per sostenere il Presidente Biden e chiedere agli americani di sottoporsi al booster, la vaccinazione aggiuntiva per proteggersi ulteriormente dalla variante Omicron. World B. Free, leggendario giocatore dei Sixers, proprio a Philadelphia ha parlato in un incontro pubblico insieme a Jill Biden. Il Campione ha detto “I have taken a lot of shots in my life … on the court…but this shot is for life”