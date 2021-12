Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 dicembre

Sono 15.021 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 16.632 ), a fronte di 525.108 tamponi giornalieri effettuati (ieri 636.592). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,9% (ieri era al 2,6%). Sono 43 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo della Regione Sicilia. Le terapie intensive sono 736 (+4 rispetto a ieri), con 45 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 5 dicembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.109.082. Le vittime in totale sono 134.195, con 43 decessi registrati nelle ultime 24 ore, con un ricalcolo della Regione Sicilia (ieri le vittime erano state 75, con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia). I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 6.685, per un totale di 4.742.887. I ricoverati con sintomi sono 5.597 (+169). Sono invece 225.667 le persone in isolamento domiciliare (+8.109). I tamponi sono in tutto 122.335.117 - di cui 68.082.495 processati con test molecolare e 54.252.622 con test antigenico rapido -, in aumento di 525.108 rispetto al 4 dicembre. Le persone testate sono finora 38.373.389, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.