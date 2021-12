Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 3 dicembre

Nelle ultime 24 ore 17.030 nuovi positivi, contro i 16.806 di ieri. I tamponi sono 588.445 (ieri 679.462), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 2,9% (era al 2,5%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 134.077. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 5.077.445. I guariti sono 4.727.214. Le persone in terapia intensiva sono 708 (+10) Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 17.030 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.806. Diminuiscono i tamponi effettuati: 588.445, contro i 679.462 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2,9% (ieri era 2,5%). Sono 74 i morti (compreso qualche riconteggio), 10 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 3 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa il Veneto con 3.116, poi la Lombardia con 2.809. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 708, con 60 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 5.077.445. Le vittime in totale sono 134.077, con 74 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 72, compresi altri riconteggi). I guariti sono 9.658 nelle ultime 24 ore e 4.727.214 in totale. I ricoverati con sintomi sono 5.385 (+87). Sono invece 210.061 le persone in isolamento domiciliare (+7.186). I tamponi sono in tutto 121.173.417 - di cui 67.759.212 processati con test molecolare e 53.414.205 con test antigenico rapido -, in aumento di 588.445 rispetto al 2 dicembre. Le persone testate sono finora 38.220.164, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Iss: sale occupazione malati Covid in intensive e area medica Nelle note del bollettino si legge che la Regione Abruzzo comunica che "dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto duplicato"; la Regione Campania segnala che "a seguito delle verifiche quotidiane, si evince che uno dei decessi registrati oggi risale al giorno 25/11/2021"; la Regione Emilia-Romagna spiega che "dal totale dei positivi sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia comunica che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 a seguito di 4 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e a seguito di 4 test positivi rimossi dopo revisione dei casi"; la Regione Sicilia segnala che "i decessi comunicati oggi sono avvenuti: n. 1 il 03/12/21 - n. 4 il 01/12/21".