Covid, Oms: "Lockdown a Natale? Bisogna avere pazienza"

"Nel mondo abbiamo un mix tossico di bassa copertura vaccinale e molti pochi test, che continuerà a generare varianti a meno che non si trovi una soluzione". È l'allarme lanciato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom in una conferenza stampa sulla situazione coronavirus, alla luce della scoperta della nuova variante Omicron.

Alla domanda se i Paesi europei debbano prepararsi per un Natale in lockdown, il direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Onu, Michael Ryan, ha dichiarato che bisogna "essere pazienti" e aspettare di saperne di più sulla variante Omicron. Nel frattempo, ha sottolineato, "i governi in Europa esaminino la loro situazione epidemiologica, introducano misure di controllo, aumentino la sorveglianza e i test e garantiscano che a coloro che sono vulnerabili o a rischio venga offerto il vaccino". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)