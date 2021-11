1/14 ©IPA/Fotogramma

Chi ha ancora gli anticorpi alti deve comunque prenotarsi per la terza dose di vaccino contro il Covid-19? I farmaci saranno modificati a seconda delle nuove varianti che emergeranno? Per rispondere a queste e ad altre domande, inviate dai cittadini, il responsabile della campagna di vaccinazione in Lombardia Guido Bertolaso (in foto) ha organizzato la diretta social ‘Stop ai dubbi’, trasmessa ieri sul profilo Facebook della Regione Lombardia

