Covid Olanda, premier Rutte annuncia lockdown da domani

Scatterà domani alle 5 del mattino in tutto il Paese il lockdown per far fronte alla crescita della pandemia e durerà almeno fino al 14 gennaio. Le festività di Natale degli olandesi saranno dunque condizionate delle nuove misure restrittive annunciate dal primo ministro Rutte. Il lockdown è "inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando a causa di Omicron", ha sottolineato, spiegando che la variante del Covid si sta "diffondendo più velocemente di quanto temessimo". E l'intervento è necessario "per prevenire il peggio" ( SPECIALE COVID - AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS ).

Omicron dominante tra Natale e Capodanno

"Sono qui stasera di umore cupo. Per riassumere in una frase, i Paesi Bassi torneranno in lockdown da domani", ha detto Rutte in una conferenza stampa televisiva. Fino al 14 gennaio dunque resteranno chiusi negozi non essenziali, ristoranti, attività ricreative e sportive e parrucchieri. Inoltre non si potranno invitare più di due ospiti a casa ad eccezione del giorno di Natale, il 25 dicembre. Le scuole dovranno rimanere chiuse almeno fino al 9 gennaio. Accanto a Rutte era presente l'epidemiologo capo Van Dissel, secondo cui Omicron diventerà dominante in Olanda tra Natale e Capodanno. Lo scorso 28 novembre in Olanda era scattato un regime di semi-lockdown, con tutti gli esercizi non essenziali chiusi dalle 17 alle 5 del mattino.