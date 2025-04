Incendio in fabbrica a Caivano, scuole chiuse e allarme diossina

Le fiamme sono divampate alle 16.30 di mercoledì 9 aprile nell'area industriale di Pascarola all’interno di una fabbrica di solventi. Nessun ferito ma si teme per l’inquinamento dell’aria. Alcuni comuni dei dintorni per precauzione hanno deciso di tenere le scuole chiuse e hanno invitato a non aprire le finestre

È allerta per i livelli di diossina nell’aria a Caivano e nei dintorni dopo l’incendio divampato ieri all’interno di una fabbrica di solventi nell’area industriale di Pascarola, nel Napoletano. la nube di fumo, potenzialmente tossica e inquinante, si è diffusa nell’aria espandendosi sui comuni circostanti e raggiungendo anche Napoli. La Commissione straordinaria del Comune di Caivano ha subito invitato la cittadinanza a chiudere porte e finestre, a non raccogliere i prodotti dell'orto e ad uscire solo se strettamente necessario, adottando le precauzioni del caso. Per sicurezza alcuni comuni, come Afragola, hanno deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di oggi mentre l'Arpac sta intervenendo per le analisi sulla qualità dell'aria.