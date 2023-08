Caivano, la storia del Parco Verde tra droga e violenze

4/10 ©Ansa

Uno dei casi di cronaca che più si ricorda, sul Parco Verde, è quello della morte di Fortuna Loffredo, di 6 anni, nel 2014. La bimba precipitò dall’ottavo piano del palazzo dove abitava. Raimondo Caputo, all'epoca compagno della madre, è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della piccola. La Cassazione ha confermato anche i 10 anni inflitti in primo e secondo grado a Marianna Fabozzi, la madre di Fortuna, che non difese la figlia dalle violenze di Caputo

Caivano, omicidio della piccola Fortuna: confermato ergastolo a Caputo