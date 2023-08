Chi è don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano

Chi è Don Maurizio Patriciello

Maurizio Patriciello, nato a Frattamaggiore (Napoli) nel 1955, deve la sua conversione, tardiva rispetto a molti altri colleghi, all'incontro con un sacerdote francescano al quale aveva dato un passaggio in auto. Prima dell'abito talare indossava i panni del paramedico, professione che esercitava a pochi metri da casa. Poi la chiamata, e la decisione del vescovo di inviarlo in una zona complicata come Caivano. Lì Don Maurizio si distingue soprattutto per la sua lotta per la tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali e radioattive nella cosidetta Terra dei Fuochi. Un utilizzo oculato dei social network, sul quale si destreggia con grande dimestichezza, permette a Patriciello di denunciare una situazione ormai insostenibile in quelle zone, tra degrado, mafia e pericoli per la salute, arrivando anche alla ribalta nazionale. Proprio a causa di queste posizioni una bomba carta è esplosa davanti alla sua abitazione nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2022, tanto che il parroco ad oggi è sotto scorta. Poi la terribile vicenda della violenza delle due cuginette, e la richiesta, accolta alla Premier di visitare Caivano, e lanciare un messaggio importante in un luogo spesso dimenticato dallo Stato.