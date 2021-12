Secondo i dati forniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ci sono alcuni territori in cui non sono mai stati accertati contagi. Si va da Tuvalu, arcipelago polinesiano dell'oceano Pacifico, a territori britannici d'oltremare come le Isole Pitcairn e l’Isola di Sant’Elena. Nella lista anche la Corea del Nord, anche se l’Oms solleva dubbi sui numeri comunicati dal Paese