Covid, Fauci: “Omicron imperversa, i viaggi aumentano i rischi”

La variante Omicron ha “straordinarie capacità di diffusione” e sta già “imperversando nel mondo”. Lo ha detto Anthony Fauci , il super esperto americano in malattie infettive e consigliere dell'amministrazione Biden, durante un intervento a NBC News. E, parlando della mutazione del virus recentemente individuata in Sudafrica, lo stesso Fauci ha osservato, in una serie di interviste ai media americani, come i viaggi durante il periodo natalizio possano aumentare il rischio di infezione anche fra i vaccinati. “I nostri ospedali , se le cose andranno come si ipotizza nella prossima settimana o nelle prossime due, saranno molto stressati”, in particolare nelle aree degli Usa con bassi livelli di vaccinazione , ha riferito ancora.

Fauci, terza dose di vaccino molto importante contro Omicron

Fauci, in quest’ottica, ha esortato dunque gli americani che ancora non si sono sottoposti al vaccino anti-Covid a procedere con l'iniezione, mentre per i vaccinati ha rafforzato la raccomandazione di ottenere la dose di richiamo, che ha dimostrato di saper ripristinare la protezione anche contro la nuova mutazione del virus. La terza dose del vaccino, ha sottolineato, “è particolarmente importante nella situazione attuale contro Omicron”, ha riferito alla Cnn. L'amministrazione del presidente Joe Biden, che martedì parlerà alla nazione proprio sugli sviluppi della pandemia, ha puntato molto sulla campagna vaccinale interna. Ad oggi, poco più del 70% della popolazione degli Stati Uniti ha ricevuto almeno un'iniezione, secondo i dati diffusi dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, mentre altri 50 milioni di persone vaccinabili rimangono non protette, come confermato dallo stesso Fauci. “Con la variante Omicron ci attendono settimane o mesi difficili mentre ci addentreremo nell'inverno”, ha spiegato.

Lockdown negli Usa improbabili

Nonostante la situazione sanitaria attuale, sempre in riferimento agli Usa, al momento i lockdown sono improbabili, ma gli ospedali saranno sotto pressione, soprattutto nelle aree con un basso tasso di vaccinazione, ha ribadito ancora Fauci. E il super esperto, tra l’altro, ha voluto rispondere alla vicepresidente Kamala Harris che, in un'intervista rilasciata al “Los Angeles Times”, aveva ammesso che l'amministrazione e anche gli scienziati su cui la Casa Bianca fa affidamento non hanno saputo prevedere l’arrivo delle varianti Delta e Omicron. “Abbiamo visto le varianti arrivare, ma non le loro ampie mutazioni”, ha replicato l’esperto.