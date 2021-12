2/18 ©Ansa

AUSTRIA – Sono state cancellate le feste di Capodanno. Da oggi, 27 dicembre, è in vigore il coprifuoco alle 22. Può entrare liberamente nel Paese solo chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Per i vaccinati o i guariti che non hanno fatto l’ultimo richiamo è necessario un tampone negativo. I non vaccinati devono invece sottoporsi a dieci giorni di quarantena

