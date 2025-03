Canon presenta due camere pensate per i content creator

Non solo prodotti professionali o per appassionati. Canon amplia la sua gamma video offrendo diversi nuovi strumenti per supportare appositamente i creativi, una generazione “ibrida” legata al video come principale linguaggio di espressione. E lo fa attraverso due nuove camere e due nuovi obiettivi pensati per aiutare i content creator nel loro lavoro. Che si tratti di star di TikTok, giornalisti freelance, live streamer o blogger di viaggio, Canon dà così la possibilità di filmare video ad alta qualità con ottiche di buon livello (migliori, dunque, di quelle offerte dagli smartphone - fino ad ora principale strumento per questo tipo di utenza). Si tratta di PowerShot V1, camera tascabile con obiettivo ultra-grandangolare incorporato, EOS R50 V, camera con obiettivo intercambiabile dotata di funzioni di ripresa avanzate, del suo versatile obiettivo in kit, l’RF-S 14-30, e del nuovo obiettivo grandangolare ibrido a focale fissa RF 20mm F1.4L VCM. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le principali caratteristiche. Le novità saranno mostrate al pubblico per la prima volta alla Fiera della Fotografia di Caserta e poi al Fuorisalone di Milano.

Delle due camere presentate, PowerShot V1 è certamente quella più compatta, semplice e immediata da utilizzare. In grado di girare fino alla qualità 4K, è dotata di funzioni cinematografiche intuitive - ci spiegano - ed è ideale per i content creator che necessitano di un dispositivo compatto e tante funzioni utili come l’obiettivo grandangolare ottimo per i selfie, un ampio sensore, un audio di elevata qualità, un autofocus intelligente e un’avanzata tecnologia di stabilizzazione. La camera integra una batteria e un sistema di raffreddamento che permette di riprendere senza interruzioni anche per lungo tempo. Offre una qualità massima di 4K 60p ideale per la cattura del movimento ad alta risoluzione mentre per i filmati fluidi in slow-motion c’è il Full HD 120p. La nuova V1 è dotata di stabilizzazione ottica e del sistema di messa a fuoco automatica Canon Dual Pixel CMOS AF II che consente di seguire se stessi e i soggetti in movimento mantenendo una messa a fuoco nitida. Il sensore, ampio da 1,4 pollici, assicura ottime prestazioni anche in ambienti scarsamente illuminati. Integrato troviamo un obiettivo 16-50mm, una sorta di “ottica tuttofare” ideale proprio per questo tipo di utenza; mentre tramite il sensore da 22 megapixel è possibile scattare fotografie anche in formato RAW e CRAW. Molto interessante la modalità “Demo di prodotto” che gestisce automaticamente il fuoco dei prodotti posti in primo piano nell’inquadratura; utile la funzione “Movie Self Timer” che taglia i primi secondi di registrazione. Da segnalare anche un microfono integrato con sistema di riduzione del rumore e possibilità di collegare microfoni esterni e monitorare i livelli audio in tempo reale, uno schermo LCD orientabile, funzionalità professionali come Zebra, Timecode, Canon Log 3, filtri ND integrati e il supporto alla connettività Wi-Fi e USB per un rapido trasferimento dei file su cellulare e computer, anche tramite l’app di Canon. Il prezzo è di 1.049 euro.

La EOS R50 V è invece una camera pensata per chi ha bisogno di una maggiore versatilità e vuole magari iniziare a crescere nel mondo della fotografia e della videografia, sperimentando obiettivi intercambiabili (compatibili tutti quelli con attacco RF) e tante altre funzionalità presenti su macchine di alto livello. La nuova camera offre una registrazione video 4K con oversampling e un controllo audio di livello professionale. A bordo troviamo un sensore da 24 megapixel e l’autofocus intelligente Canon Dual Pixel CMOS AF II in grado di registrare nei formati 4K 60p e 4K 30p sovracampionato da 6K per una maggiore ricchezza di dettagli. Anche in questo caso è presente il formato Canon Log 3 per effettuare operazioni di color correction in post-produzione e c’è un pulsante che permette di selezionare non solo lo stile delle foto ma anche la modalità di gestione della gamma colore. Presente anche un microfono e le entrate per cuffie e microfono esterni con possibilità di registrare fino a quattro canali (utile ad esempio per le interviste). A bordo anche un touchscreen orientabile, una ghiera delle funzionalità dedicata quasi esclusivamente al video, un pulsante di registrazione frontale per avviare rapidamente le riprese e un tasto “LIVE” che consente di accedere rapidamente alle opzioni del live streaming. Anche in questo caso scaricare le foto e i video su pc o smartphone è operazione molto semplice grazie al supporto Wi-Fi, Bluetooth o USB. Presente, infine, un innesto verticale per treppiede dedicato e marcatori di aspetto che assicurano composizioni perfette. L’obiettivo perfetto da abbinare alla camera (tra l’altro sulla camera c’è anche una leva per lo zoom) è l’RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Prezzo di listino 799 euro; il kit con l’obiettivo costa 1.049 euro.

I nuovi obiettivi Canon

Iiniziamo dal RF-S 14-30mm F4-6.3 IS STM PZ: il nome è effettivamente un po’ lungo e forse un po’ ostico da ricordare, ma nasconde un obiettivo molto interessante, da abbinare proprio alla EOS R50 V. Si tratta di un grandangolare 14-30 mm progettato per migliorare i video e per registrare con uno stile cinematografico. È dotato di power zoom interno (per la prima volta in un’ottica di questo tipo) per transizioni fluide della lunghezza focale e di stabilizzazione avanzata per riprese stabili a mano libera. Ha una distanza minima di messa a fuoco di 15 centimetri che facilita la cattura di primi piani di oggetti. Ha una messa a fuoco automatica silenziosa ed è ideale - spiegano da Canon - per i creativi che cercano un’ottica video flessibile e compatta. Abbinato a EOS R50 V, inoltre, può essere controllato tramite lo “zoom rocker” della camera, ma è anche compatibile con altre telecamere del sistema EOS-R. Si tratta di un’ottica dunque ideale come “prima ottica”, tuttofare per utilizzi di content creation, vlogging e streaming. L’obiettivo da solo, non venduto in kit, costa 499 euro.

L’altra novità, sempre nel mondo degli obiettivi, riguarda il nuovo grandangolare RF 20mm F1.4L VCM: si tratta di un obiettivo ibrido a focale fissa progettato per adattarsi alle crescente esigenza dei professionisti che operano nel settore della produzione foto-video. Ha una lunghezza focale full-frame di 20 millimetri e offre prestazioni eccellenti - assicurano - in condizioni di scarsa illuminazione e si affianca agli obiettivi da 24, 35 e 50 millimetri. L’obiettivo è dotato di angolo di campo 94° diagonale e di una distanza minima di messa a fuoco di 0,2 metri. Si tratta di un obiettivo adatto, ad esempio, a realizzare inquadrature di ambientazione e panoramiche, dai paesaggi all’architettura agli interni e ha una struttura compatta che consente di passare facilmente dalle riprese video a quelle fotografiche, con una ghiera che permette di regolare l’apertura del diaframma in modo fluido e senza scatti e un potente motore VCM che offre una messa a fuoco automatica e silenziosa. Prezzo 2.049 euro.