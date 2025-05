Apple: “L’App Store ha bloccato oltre 9 miliardi di dollari in frodi"

Apple ha annunciato che, negli ultimi cinque anni, l’App Store ha impedito transazioni fraudolente per un valore superiore a 9 miliardi di dollari. Solo nel 2024, la cifra ha superato i 2 miliardi grazie a un sistema antifrode sempre più sofisticato. Il colosso di Cupertino sottolinea come la sicurezza degli utenti sia una priorità assoluta, e che il successo dell’App Store come piattaforma globale - con oltre 813 milioni di visitatori settimanali - dipenda dalla fiducia che riesce a garantire ogni giorno.

Difesa attiva contro sviluppatori e utenti malevoli

Nel 2024 Apple ha rimosso oltre 146mila account di sviluppatori per attività sospette e ha respinto 139mila nuove iscrizioni potenzialmente fraudolente. Anche sul fronte degli utenti, l’azienda ha bloccato la creazione di oltre 711 milioni di account e disattivato quasi 129 milioni di profili già attivi. Questi interventi hanno impedito attività dannose come spam, manipolazione di recensioni e classifiche e tentativi di truffa tramite app ingannevoli.

Controllo delle app e lotta ai marketplace pirata

Apple ha respinto quasi 2 milioni di app considerate rischiose prima che potessero raggiungere gli utenti. Inoltre, ha bloccato oltre 10mila app distribuite tramite store non autorizzati, spesso contenenti malware, contenuti per adulti, giochi d’azzardo o versioni pirata di app legittime. L’azienda ha anche impedito circa 4,6 milioni di tentativi di installazione o avvio di software distribuito illegalmente, proteggendo così sia gli utenti che gli sviluppatori. L’azienda spiega che continua a investire in strumenti e risorse per aiutare gli sviluppatori a operare in un ambiente sicuro e trasparente.