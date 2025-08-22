Meta e Google stipulano un accordo da 10 miliardi

Meta stipula un accordo da 10 miliardi con Google per ampliare l'archiviazione dei serverTecnologia
I due colossi del tech collaboreranno per creare una sinergia più funzionale in termini di archiviazione e networking. Le piattaforme di Mark Zuckerberg utilizzeranno i server per il contenimento dei dati di Google Cloud
Meta ha raggiunto un nuovo e importante accordo con Google Cloud, il secondo di rilievo per il colosso della ricerca dopo quello recentemente siglato con OpenAI. Secondo fonti vicine al dossier, l’intesa prevede che Meta utilizzi server, storage, rete e altri servizi messi a disposizione dalla divisione cloud di Google. Né Google né Meta hanno rilasciato commenti ufficiali. La notizia è stata riportata per la prima volta da The Information. L’intesa arriva a poche settimane dalle dichiarazioni di Mark Zuckerberg, che aveva anticipato investimenti da centinaia di miliardi di dollari per la costruzione di nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale.
Guadagni e investimenti nell'AI
Solo il mese scorso, Meta ha rivisto al rialzo di 2 miliardi di dollari le previsioni di spesa in conto capitale, fissando l’intervallo annuale tra i 66 e i 72 miliardi. Parallelamente, l’azienda ha avviato un piano di cessione di asset legati ai data center per un valore di circa 2 miliardi, con l’obiettivo di coinvolgere partner esterni nella costruzione dell’infrastruttura necessaria a sostenere l’AI. Questa raffica di alleanze strategiche riflette la crescente domanda di capacità di calcolo nel settore. A giugno, anche OpenAI aveva avviato trattative per integrare i servizi cloud di Alphabet. Una tendenza che ha contribuito ai risultati finanziari di Google: la divisione cloud ha registrato a luglio un incremento del 32% dei ricavi del secondo trimestre, superando le attese degli analisti.