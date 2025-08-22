Meta e Google stipulano un accordo da 10 miliardi

Meta ha raggiunto un nuovo e importante accordo con Google Cloud, il secondo di rilievo per il colosso della ricerca dopo quello recentemente siglato con OpenAI. Secondo fonti vicine al dossier, l’intesa prevede che Meta utilizzi server, storage, rete e altri servizi messi a disposizione dalla divisione cloud di Google. Né Google né Meta hanno rilasciato commenti ufficiali. La notizia è stata riportata per la prima volta da The Information. L’intesa arriva a poche settimane dalle dichiarazioni di Mark Zuckerberg, che aveva anticipato investimenti da centinaia di miliardi di dollari per la costruzione di nuovi data center dedicati all’intelligenza artificiale.